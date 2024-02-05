Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.02.2024 14:26

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Karatay, Meram, Selçuklu ile Ereğli ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yaptı.

Aramalarda 317 otomatik tüfek parçası, gümrük kaçağı 41 cep telefonu, 62 cep telefonu aksesuarı, 690 paket sigara, 6800 doldurulmuş sigara, 125 elektronik sigara ile 22 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Muş'taki kayak merkezinde çocuklar için etkinlik düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Sınır Tanımayan Doktorlar: Sudan'da her 2 saatte en az bir çocuk ölüyor
14:59
MHP, Yerel Seçim Beyannamesi'ni açıkladı
14:32
Okullarda "Yağmur'un Şarkısı" söylenecek
14:12
CNN çalışanları kanalın İsrail yanlısı politikasına isyan etti
14:06
Doğu Karadeniz'den 133,5 milyon dolarlık ihracat
13:58
Fransa'da öğretmenler yeniden greve gidecek
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege, Icardi ile tanışma hayali kuruyor
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege, Icardi ile tanışma hayali kuruyor
FOTO FOKUS
Okullarda "Yağmur'un Şarkısı" söylenecek
Okullarda "Yağmur'un Şarkısı" söylenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ