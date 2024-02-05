Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Karatay, Meram, Selçuklu ile Ereğli ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yaptı.

Aramalarda 317 otomatik tüfek parçası, gümrük kaçağı 41 cep telefonu, 62 cep telefonu aksesuarı, 690 paket sigara, 6800 doldurulmuş sigara, 125 elektronik sigara ile 22 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.