Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, Aşır Kurnaz (25) idaresindeki 42 J 9497 plakalı tır, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen İran uyruklu Hadı Bagheri (48) yönetimindeki 24 B 303-10 plakalı tırla çarpıştı.
Ağır yaralanan Bagheri, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer sürücü Aşır Kurnaz, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: KonyaSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:06
Son Haberler
- 11:27
- 11:25
- 11:23
- 11:23
- 11:22
Sıradaki Haber
ASELSAN'dan tanklara üçüncü göz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz