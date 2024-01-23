Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokakta meydana geldi.

Murat Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta Talha Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Talha Ş.'nin idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.