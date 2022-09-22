Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da gümrük kaçağı 278 cep telefonu ele geçirildi
[AA (Arşiv)]
Konya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 278 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarını önlemek ve haksız kazancın önüne geçmek için yürüttüğü çalışmada, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki operasyonda ekipler, farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı 278 cep telefonu, 13 çeşitli cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Kaçakçılık
Son Haberler
- 15:00
- 14:59
- 14:55
- 15:04
- 14:54
Sıradaki Haber
Eskişehir'de aranan 40 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz