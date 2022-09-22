Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarını önlemek ve haksız kazancın önüne geçmek için yürüttüğü çalışmada, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki operasyonda ekipler, farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı 278 cep telefonu, 13 çeşitli cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.