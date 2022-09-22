Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol beldenin 2 kez sel felaketine maruz kaldığını ve zarar gören yolların kara yolları ekipleri tarafından asfaltlandığını söyledi.

Başol, "Ormanlı'da 2021-2022 yılları arasında 2 tane sel felaketi yaşadık. Sel felaketinin sonucunda kara yolları ve belediyemizin iş birliği içerisinde 2 kilo metre civarında yapma kararı aldık. İlçe başkanımız Saffet Bozkurt bu durum üzerinde titizlikle durdu" dedi.

