Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta selden zarar gören beldenin yolları asfaltlanıyor
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde geçtiğimiz yıl selden zarar gören yollarda kara yolları ekipleri asfaltlama çalışması yapıyor.
Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol beldenin 2 kez sel felaketine maruz kaldığını ve zarar gören yolların kara yolları ekipleri tarafından asfaltlandığını söyledi.
Başol, "Ormanlı'da 2021-2022 yılları arasında 2 tane sel felaketi yaşadık. Sel felaketinin sonucunda kara yolları ve belediyemizin iş birliği içerisinde 2 kilo metre civarında yapma kararı aldık. İlçe başkanımız Saffet Bozkurt bu durum üzerinde titizlikle durdu" dedi.
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