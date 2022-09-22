Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
İzmit ilçesinde bulunan Yalçınlar Sokak'ta park halindeki otomobilden alevler yükseldi.
Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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