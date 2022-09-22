Kütahya Belediyesi, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 26 mahallede çiftçilik faaliyetlerine devam eden üreticilere destek olmak amacıyla ilkbaharda 3 ton yonca, 10 ton mısır, 8 ton yulaf ve 6 ton fiğ tohum desteği verdi.

Destekten yararlanan çiftçilerin tarlalara ektiği yem bitkilerinin hasadı protokol üyeleri ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye olarak üreticilerin yanında olmak adına ocak ayında çiftçilere destek olma kararı aldıklarını söyledi.

Verimin oldukça yüksek olduğunu anlatan çiftçiler de desteklerinden dolayı Işık ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Traktörün direksiyonuna geçen Işık, bir süre mısır hasadı yaptı.