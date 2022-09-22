Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de aranan 40 şüpheli yakalandı
[AA (Arşiv)]
Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheli, polisin 8 günde düzenlediği operasyonlarda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 14-21 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık, gasp, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan aranan 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
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