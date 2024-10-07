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Güncel
AA 07.10.2024 09:41

Konya'da firari hükümlü uyuşturucu ile yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Konya'da firari hükümlü uyuşturucu ile yakalandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişileri tespit edip yakalamak amacıyla devriye görevine çıktı.

Yeni Mahalle'de devriye gezen ekip, iki şüphelinin kendilerini fark edip kaçması üzerine bu kişileri kovalamaya başladı.

Narkotik ekibi, Ü.B. ve A.Y. isimli iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ü.B'nin Ankara'daki cezaevinden firar ettiği, ayrıca "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi.

Ü.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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