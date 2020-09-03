Konya’nın Yunak ilçesinde alınan bilgiye göre, saha çalışmaları için hazırlıklarını tamamlayan filyasyon ekipleri, Yunak ilçesi Fatih Mahallesi'nde acı çeken ve vücudunda kanaması olan yaralı yavru köpeği fark etti.

Filyasyon ekibinde görevli doktor Alper Seven ve hemşire Ferit Uysal tarafından durumu kritik olan köpeğe ilk müdahale yapıldı.

Daha sonra köpeğin detaylı tedavisi için veteriner hekim çağrıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan inceleme sonrasında yavru köpeğin yetişkin köpeklerin saldırısında yaralandığı belirlendi.

Veteriner hekim tarafından yaralı köpeğe genel anestezi uygulanarak yaralı bölgesi dikildi. Yaralı bölgenin kapatılıp sargıyla bandaja alınması ile hayati tehlikesini atlatan yavru köpek, filyasyon ekipleri sayesinde ikinci defa hayata tutundu.

Yapılan tedaviler sonucunda hayata tutunan köpeğin , tedavi masraflarını karşılayan filyasyon ekibi yavru köpeği sahiplendi.