Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğü Kaçak Su Kontrolü Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve başladığı Nisan 2019'dan 18 Ağustos 2020'ye kadar kaçak su kullanılan 5 bin 897 adres tespit ettiği belirtildi.

Geçen yıl 8 milyon liraya yakın ceza verilmişti

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Abone İşleri Daire Başkanlığı Kaçak Su Kontrolü Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, usulsüz su kullananları tespit etmek için aralıksız çalıştığını belirtti.

Öztürk, 33 kişiden oluşan ekibin gelen ihbarlar başta olmak üzere, rutin denetimler ve kontrollerle kaçak su kullanan aboneleri tespit ederek gerekli işlemleri yaptıklarını ifade ederek, "Geçen yıl 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 14 bin 830 adrese kontrole gidildi. Bunlardan 4 bin 506'sında tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandı. 7 milyon 997 bin 429 lira 11 kuruş tahakkuk edildi."

Kaçak su kullanımına hapis cezası da var

Yıllar itibarıyla ASKİ’ye yapılan kaçak bildirim sayılarının farklılığına işaret eden Öztürk, vatandaşları kaçak su kullanımı konusunda hassas davranmaya davet etti.

Kaçak su kullanımında para cezasının yanı sıra hapis cezasının da söz konusu olduğuna dikkati çeken Öztürk, kaçak su kullanan abonelerin diğer vatandaşların hakkını gasp ettiğini vurguladı.

ASKİ ekipleri, 2020 yılının 8 aylık döneminde 7 bin 629 adrese kontrole giderek 2 bin 441 tutanak sonucunda cezai işlem uyguladı. 8 ayda 6 milyon 287 bin 974 lira 89 kuruş kaçak su tahakkuku yapıldı.