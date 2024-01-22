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Güncel
AA 22.01.2024 15:29

Konya'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin birbirleriyle mesajlaştıkları gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları tespit edilen 3 zanlı, Konya ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda belirlenen 46 kişiden 21'inin örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

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