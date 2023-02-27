Karatay ilçesi Kudüs Caddesi'nde bir aracın, yolu kapatan başka bir aracın etrafında drift yaptığını gören vatandaşlar durumu polis bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan aracın sürücüsü S. A. ile drift yapan aracın sürücüsü M. A.'yı yakaladı.

Sürücülerin, sosyal medyada paylaşmak üzere drift yapıp, video çektiklerini söyledikleri öğrenildi.

S. A'ya "hatalı park" ve "trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan" 872 lira ceza yazan ekipler, drift yapan aracın sürücüsü M. A.'ya da 20 bin 342 lira para cezası uyguladı ve ehliyetine el koydu.