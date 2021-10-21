Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da çıkan yangında kedi yavrusunu itfaiyenin dikkati kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri son anda kurtardı.
Muradiye Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüldü.
Bu sırada itfaiye ekiplerinin dikkati sonucu evdeki kedi yavrusu yanmaktan son anda kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olan kedinin kontrollerin ardından sahibine teslim edileceği bildirildi.
Etiketler: İtfaiye Konya Yangın Sokak Hayvanları
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