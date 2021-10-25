Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Konya'da bir kişi, park halindeki aracın şoför koltuğunda ölü bulundu.
Demiryolu Caddesi'nde park halindeki 43 DA 397 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığı gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, şoför koltuğundaki kişinin Ömer Sağlam (60) olduğunu belirledi.
Sağlam'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
Etiketler: Konya
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