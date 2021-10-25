Demiryolu Caddesi'nde park halindeki 43 DA 397 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığı gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, şoför koltuğundaki kişinin Ömer Sağlam (60) olduğunu belirledi.

Sağlam'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.