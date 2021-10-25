Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir kişi, tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Tufan D. (24), aralarında husumet bulunan ve sosyal medyadan tartıştıkları kuzeni Emir Ö'nün (30) Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki evine gitti.
Evin önünde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan D, yanında getirdiği av tüfeğiyle Emir Ö'yü göğsünden yaralayarak kaçtı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emir Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Karaman
Son Haberler
- 20:37
- 20:32
- 20:09
- 19:57
- 19:44
Sıradaki Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz