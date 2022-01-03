Hacıyusufmescit Mahallesi'ndeki iş yerinde, bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, adının Faruk olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kişiyi ağır yaralı buldu. Yaralı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.