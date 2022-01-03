Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda; 35 gram esrar, 11 gram eroin, 2 gram kokain, 68 gram metamfetamin, 5 bin 339 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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