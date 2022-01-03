İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 35 gram esrar, 11 gram eroin, 2 gram kokain, 68 gram metamfetamin, 5 bin 339 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.