Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ilçesi Koyunlu Mahallesi'nde devriye görevindeyken hareket halindeki bir araçtan yol kenarına paket atıldığını gördü.
Aracı durdurup paketi inceleyen ekipler, pakette uyuşturucu kullanımı için hazır düzenek buldu.
Araçtaki D.K. isimli kadının üstünü arayan ekipler, 6 pakette 17 gram eroin, yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.K. işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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