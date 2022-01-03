Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Organları 5 kişiye umut oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişinin organları 5 kişiye umut oldu.
Adana'da ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi gören kişinin 31 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti.
Bu kişinin organları, başka hastalara nakledilmesi için ailesi tarafından bağışlandı.
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrek, karaciğer ve kalbini operasyonla alındı. Bu organlar, 1'i çocuk 5 kişiye nakledildi.
Etiketler: Adana Organ Nakli
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