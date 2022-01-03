Memur ve emeklilerin gözü 2021 yılının aralık ayı enflasyon oranındaydı. 2021 aralık ayı enflasyonu açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına 2022 yılının ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 Ocak'ta ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı netlik kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

2022 Memur ve emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu?

TÜİK’in bugün yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı.

ürkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.