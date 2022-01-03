Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar, Bartın Irmağı'nın su seviyesini yükseltti. Taşkın, bölgede ulaşımın aksamasına sebep oldu.
Bartın genelinde etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin yükselmesi sonucu, yürüyüş yolu mevkisindeki iskeleler ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler, su altında kaldı.
Arıt Deresi'nin taşması nedeniyle bazı bahçeleri de su bastı.
Bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.
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