Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da 58 bin 432 koronavirüs vakası kaydedildi
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa’da, koronavirüs salgınında 58 bin 432 yeni vaka kayda geçti.
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 58 bin 432 COVID-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi.
Hastanelerde halen 3 bin 572’si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 43 kişi tedavi görüyor.
Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile COVID-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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