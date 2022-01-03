Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.

2022 memur zammı ne kadar oldu?

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle kümülatif olarak hesaplandığında toplamda yüzde 27,47 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur maaşlarına ek protokolün Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere

bu yılın ilk altı ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Ek zam taleplerinin de bugünkü Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.