ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'in bireysel Twitter hesabı kalıcı şekilde askıya alındı.

Sosyal medya devi, Greene'in kişisel sayfasını (@mtgreenee) askıya aldığını doğruladı.

Şirket , yanlış bilgilendirme politikasını tekrarlayan kişilerin hesaplarının kalıcı olarak engelleneceğinin " açık olduğunu " söyledi.

Twitter, Greene'in askıya alınması için ne tweet attığını açıklamasa da, ABD Aşıda Olumsuz Olay Raporlama Sisteminden (VAERS) "istatistikleri" tweetlediği için cezalandırıldığını söyledi .

Greene, askıya alınmasına şu şekilde yanıt verdi:

"Twitter Amerika'nın düşmanıdır ve gerçeklerle baş edemez. Sorun değil, Amerika'ya onlara ihtiyacımız olmadığını ve düşmanlarımızı yenme zamanının geldiğini göstereceğim."