Twitter koronavirüs paylaşımları nedeniyle ABD'li vekili yasakladı
Twitter, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'i koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirme mesajları yüzünden kalıcı şekilde askıya aldığını açıkladı.
ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'in bireysel Twitter hesabı kalıcı şekilde askıya alındı.
Sosyal medya devi, Greene'in kişisel sayfasını (@mtgreenee) askıya aldığını doğruladı.
Şirket , yanlış bilgilendirme politikasını tekrarlayan kişilerin hesaplarının kalıcı olarak engelleneceğinin " açık olduğunu " söyledi.
Twitter, Greene'in askıya alınması için ne tweet attığını açıklamasa da, ABD Aşıda Olumsuz Olay Raporlama Sisteminden (VAERS) "istatistikleri" tweetlediği için cezalandırıldığını söyledi .
Greene, askıya alınmasına şu şekilde yanıt verdi:
"Twitter Amerika'nın düşmanıdır ve gerçeklerle baş edemez. Sorun değil, Amerika'ya onlara ihtiyacımız olmadığını ve düşmanlarımızı yenme zamanının geldiğini göstereceğim."
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