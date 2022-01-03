Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 124 bin 200 makaron, 5 bin 228 paket kaçak sigara, 2 bin 154 kaçak puro, 1079 kaçak elektronik veya muhtelif eşya, 70 kilogram kaçak tütün ve 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık Makaron Sigara Tütün
Son Haberler
- 15:00
- 15:02
- 15:04
- 14:55
- 14:54
Sıradaki Haber
MEB'in yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz