Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 708 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 297 bin 235’e yükseldi. Bu, 30 Ekim 2021’den bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan’da 30 Ekim’de 733 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 28 bin 943’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 168’e çıktı. Pakistan’da COVID-19 vakalarını son birkaç gündür artış eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Japonya

Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 668 artarak 1 milyon 736 bin 7’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 408’e yükseldi.

Son bir günde 13 bin 623 kişiye virüs testi yapıldı, 191 kişi taburcu edildi. Ülkede 52 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.