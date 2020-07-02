Konya'da alınanbilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi'nde yapılan testlerde, aynı aileden 4 kişinin koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahalledeki bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 7 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Filyasyon çalışmalarının başlatıldığı apartman, Belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Kararın ardından apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı. Apartmanın ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek gurubunun karşılayacağı bildirildi.