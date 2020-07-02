Haber Giriş: Kaynak: AA
Ambulans helikopter 7 günlük bebek için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da kronik rahatsızlığı bulunan 7 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Saliha Alıcı'nın kronik rahatsızlığı bulunması üzerine yetkililerden yardım istendi.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla İstanbul'dan havalanan ambulans helikopter, Amasya 12 Haziran Stadı'na indi.
Ambulansla hastaneden getirilen bebek, helikopterle Bahçelievler Medikal Park Hastanesine götürüldü.
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