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Güncel
İHA 11.04.2024 09:27

Konya'da bayramlaşma programı yapıldı

Konya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Konya'da bayramlaşma programı yapıldı

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Programda, protokol üyeleri bayramlaştı. Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

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