Selçuklu Kongre Merkezi'nde 14 Ekim'de başlayan Konya Kitap Günleri'nde yazarların, imza günleri ve söyleşiler düzenlenirken, çocuklar için de farklı etkinlikler ve oyun alanları yer alıyor.

Sloganı "Sizin Hikayeniz Kitap" olan etkinliğin resmi açılışı çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışta, etkinliğin kentin önemli markalarından biri haline dönüştüğünü söyledi.

Geçen yıl Kitap Günleri'nde 850 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını anımsatan Altay, şöyle konuştu:

"Konya Kitap Günleri 250 yayınevi, 250 yazar ve 300'den fazla etkinlikle bir kültür şölenine döndü. Bu yıl etkinliği rahmetli Rasim Özdenören'in hatırasına gerçekleştiriyoruz. Konya Kitap Günleri'nin bu yıl ki sloganı 'Sizin hikayeniz kitap'. Dolayısıyla kitapla ilgili her yaştan insanı davet ediyoruz. Özellikle çocuklarımız için çok güzel alanlar oluşturduk. Anne ve babalar hafta sonunda ve akşamları burada sizi ve çocukları çok güzel şekilde hazırladığımız stantlara, yazarlarımızın söyleşilerine davet ediyorum."