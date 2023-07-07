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Güncel
AA 07.07.2023 08:57

Konya Adliyesinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Konya Adliyesinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal tarafından açıldı.

Konya Adliyesinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen adliye binası içindeki serginin açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, tüm şehitlere rahmet diledi.

İnal, "Bu ve bunun gibi etkinlikler ile şehit ve gazilerimizin anısını yaşatmak istiyoruz. Bu serginin organize edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra İnal, serginin kurdelesini Konya adliyesinde görev yapan savcı ve hakimlerle kesti.

Serginin açılışına Başsavcı İnal'ın yanı sıra Konya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Konya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Üyesi Ali Ekmekcioğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Tuncer Çetin, izzet Yurteri, Lütfü Boyalı, Baro Başkanı Oktay Unkur, Ağır Ceza Mahkemesi başkanları, hakim ve cumhuriyet savcıları ile adliye personeli katıldı.

Açılışın ardından kurdele kesimi ve fotoğraf sergisi gezisinden sonra program sona erdi.

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