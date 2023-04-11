Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptı

Bilecik'te Osmaneli istikametine seyir halindeki tır sürücü D. A. Ö. Bayırköy beldesini geçinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç orta refüjü geçerek, karşı yönden gelen E. B. yönetimindeki tıra çarptı.

Meydana gelen kazada D. A. Ö. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Osmaneli-Bilecik karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken, karayolları ekipleri kaza yerinde kapsamlı bir temizlik çalışma yaptı.