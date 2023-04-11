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Güncel
İHA 11.04.2023 12:29

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan orta refüjü geçerek, karşı yönden gelen başkan bir tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptı

Bilecik'te Osmaneli istikametine seyir halindeki tır sürücü D. A. Ö. Bayırköy beldesini geçinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç orta refüjü geçerek, karşı yönden gelen E. B. yönetimindeki tıra çarptı.

Meydana gelen kazada D. A. Ö. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Osmaneli-Bilecik karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken, karayolları ekipleri kaza yerinde kapsamlı bir temizlik çalışma yaptı. 

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Bilecik Trafik Kazası
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