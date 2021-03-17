Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Yaralanan sürücünün sağlık durumu iyi.
Turgutlu’da ova yolunda meydana gelen kazada Hüseyin K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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