Turgutlu’da ova yolunda meydana gelen kazada Hüseyin K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.