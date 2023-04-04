Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 06:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Burdur-Antalya kara yolunda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı.
Saat 01.30 sıralarında Burdur-Antalya kara yolunda seyreden E.Y. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 20 metre sürüklenerek şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Burdur
Son Haberler
- 07:52
- 07:54
- 07:41
- 07:49
- 07:27
Sıradaki Haber
Sivas'ta 12 metrelik istinat duvarı çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz