Kocaeli'de yol kenarında duran tankere çarpan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı

D-100 Karayolu Dilovası kesimi İstanbul İstikametinde seyreden İ.E. idaresindeki hafif ticari araç ve A.Y. idaresindeki SUV, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak, kenarda bekleyen tekstil yağı yüklü H.A. idaresindeki tankere çarptı.
Kazada, sürücüler ile SUV'da bulunan A.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.