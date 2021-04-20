Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yangın çıkan evde hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın zemin katında Havva K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında evde hasar oluşurken, içerideki 2 muhabbet kuşu da telef oldu.
Etiketler: Yangın
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