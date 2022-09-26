Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kocaeli'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe uygulama noktasında denetim yapıldı.
Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Sürücü N.T. gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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