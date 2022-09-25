Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma neticesinde, 6 kilo 568 gram kubar esrar ile 370 kök uyuşturucu madde türü bitki ele geçirildi.

Ekiplerce uyuşturucu maddeler imha edildi.