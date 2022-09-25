Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 568 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma neticesinde, 6 kilo 568 gram kubar esrar ile 370 kök uyuşturucu madde türü bitki ele geçirildi.
Ekiplerce uyuşturucu maddeler imha edildi.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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