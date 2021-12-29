Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de terk edilmiş bebek bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir caddede, terk edilmiş kız bebek bulundu.
Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde evlerinin önünde ağlama sesi duyan şahıslar, terk edilmiş bir kız bebek buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis, bebeği Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesine götürdü.
Hastanede kontrolleri yapılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilen bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli
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