Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de son bir haftada kaçak avlanan 31 kişiye 53 bin 805 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de son bir haftada kaçak avlanan 31 kişiye 53 bin 805 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için kentte 18-24 Ocak tarihlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 31 kişiye 53 bin 805 lira idari para cezası verildi.
Ekipler, 10 tüfek, 3 akü, 2 ses cihazı, 1 el feneri ve 1 çulluğa el koydu.
Sıradaki Haber
Jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen "Simav Eynal domatesi" sofraları süslüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz