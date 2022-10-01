Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında, ismi öğrenilemeyen kişi ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavga sırasında silahla ateş açılması üzerine A.Ö. ağır yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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