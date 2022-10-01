Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 04:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hekimköy Bulvarı'nda Kutsal B'nin kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kutsal B'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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