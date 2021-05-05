Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları başta Gebze, Dilovası ve Körfez ilçeleri olmak üzere il genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.
Farklı tarihlerde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 6 operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, sahte 35 bin 690 lira ve 500 dolar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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