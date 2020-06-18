Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi Şehit Mevlüt Duru Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.