Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Dilovası'nda 2 araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.