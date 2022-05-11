Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki araçta 2,8 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV ]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki araçta 2 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Dilovası'nda 2 araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu Kaçakçılık
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