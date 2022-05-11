Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada E.A'nın uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evindeki aramada, satışa hazır 38 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanıma aparatları ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu
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