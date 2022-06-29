Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de hafriyat kamyonu motosiklet sürücüsü ile çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kirazpınar Mahallesi Yenibağdat Caddesi'nde Samet K. idaresindeki 41 TM 288 plakalı motosiklet, yolun sağında park halindeki 34 BD 4070 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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