Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriyi izleyen Bentürk, hayalini kurduğu SOLOTÜRK ekibiyle buluştu.

"Oğlum tam bir SOLOTÜRK hayranı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Nilay Büntürk, oğlunun en büyük hayalinin büyünce SOLOTÜRK ekibinde yer almak olduğunu belirterek, "Yalova'da 2019 yılında yapılan SOLOTÜRK gösterisinde henüz oğlum 3 yaşındaydı. O günden bu yana kadar gösteri yapılan illere tek tek gittik. Oğlum tam bir SOLOTÜRK hayranı. Onları gördükçe pilot olma aşkı daha da oluşuyor. Şimdiden maketlerini kendi elleriyle yapıyor. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olur. Allah bu ekibi başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

SOLOTÜRK'ün gösterisi öncesi kendi elleriyle maket yaptığını anlatan Çınar Yücel Bentürk ise, "Benim dedem Kıbrıs gazisi. SOLOTÜRK gösterisini izledikten sonra pilot olmaya karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.

SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Emre Mert ise Çınar Yücel Bentürk'e tavsiyelerde bulundu.