Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Zafer Mahallesi Hilmi Bey Sokak'ta şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 bin 544 uyuşturucu niteliğinde sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Polis
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